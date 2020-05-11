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أخبار البلد

تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم الاثنين

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:05 ص
لأرصاد: موجة حارة
لأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم الاثنين
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نورهان خفاجي

يشهد الطقس اليوم الاثنين بداية موجة حارة شديدة ، تصل درجة الحرارة على القاهرة في ذروتها غدا إلى 40 درجة مئوية.

وأكد خبراء الأرصاد أنه سيكون هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، يستمر حتى نهاية الأسبوع الجمعة القادمة، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة في ذروة الموجة الحارة المتوقعة، غدا، الثلاثاء، إلى 40 درجة مئوية.

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ويكون الطقس، خلال هذه الفترة شديد الحرارة خلال ساعات النهار وما بين المائل للحرارة رطب ليلا ومعتدل أحيانا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جدا فقط على شمال سيناء، وفى نهاية الفترة سيكون، هناك أمطار خفيفة على أقصى جنوب صعيد مصر فقط.

وتكون سرعة الرياح خلال هذا الأسبوع، خفيفة إلى معتدلة تتيح مزاولة كافة الأنشطة البحرية والسفر على الطرق.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل، وغائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه، كما تشهد جنوب سيناء رياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 17
الإسكندرية 26 15
طنطا 30 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 16
بلطيم 26 17
مطروح 25 14
السلوم 31 16
سيوة 32 16
بورسعيد 25 18
دمياط 25 17
الزقازيق 32 17
الإسماعيلية 32 17
السويس 32 18
العريش 26 16

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