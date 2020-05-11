تصل لـ 40 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم الاثنين

الموجة الحارة المتوقعة، غدا، الثلاثاء، إلى 40 درجة مئوية.

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ويكون الطقس، خلال هذه الفترة شديد الحرارة خلال ساعات النهار وما بين المائل للحرارة رطب ليلا ومعتدل أحيانا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جدا فقط على شمال سيناء، وفى نهاية الفترة سيكون، هناك أمطار خفيفة على أقصى جنوب صعيد مصر فقط.





وتكون سرعة الرياح خلال هذا الأسبوع، خفيفة إلى معتدلة تتيح مزاولة كافة الأنشطة البحرية والسفر على الطرق.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل، وغائم جزئيا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد مشمس حار، والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا على شماله، لطيف على جنوبه، كما تشهد جنوب سيناء رياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.