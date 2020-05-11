AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:14 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 17 والعظمى 32
 
 شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 31
 
 طنطا الصغرى 16 والعظمى 30
 
 دمنهور الصغرى 16 والعظمى 28
 
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26
 
بلطيم الصغرى 17 والعظمى 26
 
 مطروح الصغرى 14 والعظمى 25
 
السلوم الصغرى 16 والعظمى 31
 
سيوة الصغرى 16 والعظمى 32
 
بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
 
دمياط الصغرى 17 والعظمى 25

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

موجة شديدة الحرارة.. 8 نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

هددهم بعد سحب رخصته.. التفاصيل الكاملة لدهس ضابط في المنصورة.. فيديو

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

تفتكروا هقتل مين.. الجمهور يبحث عن مسلسل فرصة ثانية الحلقه 17‬‎

تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سر وضع فورد فضلات الطيور على سياراتها.. صور

ملفتة ومتنوعة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلادها

طريقة عمل رغوة الكابتشينو .. في 3 دقائق