درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 11- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





قالت الإعلامية آية جمال الدين، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.



