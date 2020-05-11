النشرة المرورية.. سيولة تامة واستقرار طرق القاهرة اليوم

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، اليوم الاثنين، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.





وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.





وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.





وقالت آية جمال الدين إن بعض المواطنين يخرجون لعملهم بعد الساعة التاسعة والنصف، وناشدت، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية.





كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.