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أخبار العالم

اليابان تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين،  تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 8 وفيات. 

وسجلت اليابان حتى الآن 16510 حالات إصابة و 634 حالة وفاة. وترتبط 712 حالة إصابة و 13 حالة وفاة بسفينة Diamond Diamond.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها قد ترفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 في بعض المحافظات تقريبًا في الـ 14 من شهر مايو الجاري.

واقترحت الحكومة أيضًا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنها قد ترفع إعلان حالة الطوارئ في المقاطعات الـ13 التي تحمل تصنيف "إنذار خاص"، مثل طوكيو، وأوساكا، معولة في ذلك على آراء الخبراء.
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