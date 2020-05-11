بعد الإغلاق الكامل.. فرنسا تبدأ فتح البلاد تدريجيا اليوم

تبدأ فرنسا، اليوم الإثنين، عملية فتح البلاد تدريجيا، عقب الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر أن تبقى القبود على ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وشمال شرق البلاد، حيث سيبقى 27 مليون فرنسي تحت القيود.





وسيتم استئناف العمل في القطارات الفرنسية بشكل تدريجي أيضا.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن بداية استئناف فتح البلاد تدريجيا اليوم الإثنين.





يذكر أن فرنسا سجلت أكثر من 176 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و26 ألف وفاة.



