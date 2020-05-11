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فن

الحلقة 17 من مسلسل البرنس.. خطف ابنة محمد رمضان

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات عديدة أبرزها توجه "فدوى" إلى منزل والدة زوجها "فتحى "نجية" أحلام الجريتلى" بحجة أنها ترغب في التعرف عليها، ولكن كان غرضها في الأساس أن تطمئن على "ياسر" بسبب حبها له، وطلبت منه أن يرد على اتصالاتها.

كما يدور حديث بين "عبد المحسن" إدوارد، مع زوجته "الراقصة عظيمة" بدرية طلبة، وبعد مغادرتها تخبر مساعدة زوجته والتى تجسدها مروة الأزلى،إدوارد بأنها "حامل" منه، وانتهى المشهد لتشويق الجمهور ما سيفعله "عبد المحسن" تجاه زوجته بعد هذه الواقعة.

وذهب "فتحى" أحمد زاهر و"فدوى" روجينا الى منزل والد ووالدة "لبنى" زوجة "رضوان" للبحث عن "مريم" ابنة رضوان، وينجحون في اختطافها بعدما قاما بوضع مخدر في الشاي لهما، وفى نفس الوقت نجح "رضوان في إجراء المكالمة الهاتفية بعد وعد "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر، بأنه سيجرى الاتصال في الخفاء دون أن يعلم أحد،وانهار البرنس بعد علمه باختطاف ابنته، وتسبب صراخه في اكتشاف حراس السجن بأن في حيازته هاتف.

تدور قصة مسلسل البرنس حول شاب يعمل كمسري في ورشة والده دون أى مشاكل، ولديه ست أشقاء، ولكن بعد وفاة والده تحدث بعض العائلية مع اشقاءه على الورث، ويقوم اشقاءه بظلمه ويتسببون في دخوله إلي السجن الذي يقضي فيه بعد الوقت، وحين يخرج من السجن يبحث في البداية على الانتقام ممكن ظلمه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.


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