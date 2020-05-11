AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم زمان.. تعرف على تاريخ كلمة الأستاذ ومعناها

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الفقي
اعتاد المصريون منذ القدم على أن مدرس الفصل يقال له "أستاذ"، ولكن كثيرا منا لم يعرف تاريخ هذه الكلمة ومعناها، وعادة نقول هذه الكلمة لاحترام الآخرين، وعادة ما يطلق هذا اللقب على المثقفين وأصحاب العلم.

اقرأ أيضًا:

من أهم معالم جامعة القاهرة.. تاريخ نشآة المكتبة المركزية لمساعدة الطلاب والباحثين

1300 شخص.. جامعة القاهرة تكشف إجراءات المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الكويت ..فيديو


تعود كلمة أستاذ إلى أصول فارسية، فهي غير عربية، ولم ترد هذه الكلمة في الشعر الجاهلي، وتنطق بضم الهمزة، وتعني المهارة في العمل أو الماهر في شيء ما، وتعد هذه الكلمة صفة من صفات أهل العلم، وقد أصبحت لقبا للأشخاص الذين يقومون بمهام التدريس. 


ويرجع التاريخ بنا إلى الدولة العثمانية وتوجد بها سلالة كبيرة من العائلات التي كان يطلق عليها عائلة الأستاذ، كما تم وصف الصائغ بالأستاذ لأنه كان يقوم بتدريب بعض الصغار على العمل.

وتعني الكلمة الفارسية معلم اوسيد او شيخ كار وهناك من يقول ان اصل كلمة أستاذ جاء من حكاية تاريخية وتعني الذوات من علية القوم الذين كانوا يقومون تعليم ابناءهم ويقومون بجلب المعلمين ليدرسوا لأبنائهم الدروس في القصور.

ويلقب الاستاذ كل ما يقوم بمهنة التدريس سؤ مدرسة أو جامعة أي كل ما يقوم علي العلم  تستخدم في التدرج الجامعي وهو مجموعة من الدرجات مثل أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ كرسي وأستاذ زائر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على معاني أسماء شركات السيارات

تدشين قناة على اليوتيوب للكشف عن الأقوال المشهورة

تعرف على معاني أسماء أشهر ماركات السيارات في مصر والعالم

الخشاف.. مشروب رمضاني تاريخه يعود لـ العثمانيين.. والمماليك طوروه بازدهار التجارة

ترشيحاتنا

الإمارات تعلن إجازة عيد الفطر من 29 رمضان حتى 3 شوال

بعد خيانتها لـ شقيقتها .. استشارى علاقات أسرية تحلل شخصية حلا شيحة فى خيانة عهد

بعد منشور نفوق جثة فرج فودة.. أحمد الرافعي: وجهوا رصاص أقلامهم لعقول أبنائنا

80 عاما تفصلنا عن أسوأ كارثة طبيعية لكوكب الأرض.. تفاصيل

3 دقائق تنقذ مدينة من الاحتراق.. القصة الكاملة لبطل شاحنة الوقود بالشرقية

رعشة شفايفك روعة.. مي عمر ترد على أحد متابعيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد خسارة وزنها.. 10 صور تكشف أناقة أديل

أنقذت مريضا بدون معدات الوقاية.. كورونا ينهي حياة ممرضة شجاعة

هل ينتقل فيروس كورونا في المطاعم .. دراسة صينية تجيب