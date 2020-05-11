التعليم زمان.. تعرف على تاريخ كلمة الأستاذ ومعناها

اعتاد المصريون منذ القدم على أن مدرس الفصل يقال له "أستاذ"، ولكن كثيرا منا لم يعرف تاريخ هذه الكلمة ومعناها، وعادة نقول هذه الكلمة لاحترام الآخرين، وعادة ما يطلق هذا اللقب على المثقفين وأصحاب العلم.





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تعود كلمة أستاذ إلى أصول فارسية، فهي غير عربية، ولم ترد هذه الكلمة في الشعر الجاهلي، وتنطق بضم الهمزة، وتعني المهارة في العمل أو الماهر في شيء ما، وتعد هذه الكلمة صفة من صفات أهل العلم، وقد أصبحت لقبا للأشخاص الذين يقومون بمهام التدريس.





ويرجع التاريخ بنا إلى الدولة العثمانية وتوجد بها سلالة كبيرة من العائلات التي كان يطلق عليها عائلة الأستاذ، كما تم وصف الصائغ بالأستاذ لأنه كان يقوم بتدريب بعض الصغار على العمل.





وتعني الكلمة الفارسية معلم اوسيد او شيخ كار وهناك من يقول ان اصل كلمة أستاذ جاء من حكاية تاريخية وتعني الذوات من علية القوم الذين كانوا يقومون تعليم ابناءهم ويقومون بجلب المعلمين ليدرسوا لأبنائهم الدروس في القصور.



