إسبانيا.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بعد إجراءات التخفيف

أعلنت السلطات الإسبانية، الاثنين، تسجيل 3046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقال مسؤول الطوارئ الصحية في إسبانيا، فرناندو سيمون، إنه تم تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي كورونا في البلاد إلى 26744 حالة.





ومنذ أسبوع سُمح للإسبان بالخروج للممارسة الرياضة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.





ويستعد نصف سكان إسبانيا، الاثنين، لتخفيف واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، لكن ذلك لا يشمل سكان مدن مثل مدريد وبرشلونة.





وفي إطار تخفيف إجراءات العزل العام، سيُسمح بتجمع ما يصل إلى 10 أشخاص وسيتمكن الناس من التنقل بحرية في أنحاء المناطق التي يقيمون فيها.



