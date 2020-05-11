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توك شو

بنبسط لما الناس بتكرهني .. ضياء عبدالخالق يكشف أسرارا عن أمير الدم

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:39 م
الفنان ضياء عبدالخالق
الفنان ضياء عبدالخالق
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فرح علاء الخولي

قال الفنان ضياء عبدالخالق، إنه لم يتردد في قبول دور أمير الدم "ابو عبدالله" في مسلسل "الاختيار" ، لأن العمل في منتهى الأهمية كواحد من الاعمال الملحمية التي تقدم بطولات وشهداء الجيش المصري.


وتابع ضياء عبدالخالق، في لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كثيرا من التعليقات كارهة له بسبب دوره في العمل الدرامي "الاختيار"، معقبًا: "لما الناس بتكرهني ببقى مبسوط جدًا"، لاني كده حققت نجاح في ان العب الشخصية صح.


وأضاف أن المعروف عن الارهابي "ابو عبدالله"، هو انه يبدو خاملا ولا يعرف ان يتخذ اي قرار وكانت الستار له هو "تجارة العسل" في العريش، معقبًا: "ابو عبدالله دماغه مش سهلة بس في الاتجاه الغلط".


وأوضح أنه كان هناك صعوبة في تعلم اللهجة الخاصة بأهل العريش، واستغرق منه تدريب وحفظ السيناريو باللهجة العريشية شهرا تقريبًأ بمساعدة أحد مراجعي اللغة.
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