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اقتصاد

بارتفاع 131 %.. العربية للأدوية تسجل 104 ملايين أرباحا خلال 10 أشهر

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:45 م
أدوية
أدوية
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علياء فوزي
ارتفع صافى أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بنحو 131.33 % خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2020/2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تسجيل 104.73 مليون جنيه صافي ربح قبل الضرائب بداية يوليو 2019 حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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و كشفت المؤشرات عن إرتفاع مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 70.32 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 31.67 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 413.57 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 325.44 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



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