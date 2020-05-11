AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تصريحات جريئة.. عمر كمال من بائع أدعية دينية لـ مغنٍ في الكباريهات

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:11 م
عمر كمال
عمر كمال
Advertisements
سعيد فراج
حل المطرب عمر كمال ضيفًا على المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أمس الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتصدر تريند «جوجل» بسبب تصريحاته الصريحة والجريئة، التي نرصدها في التقرير التالي ...


قال المطرب عمر كمال، أن مشكلته مع الفنان حسن شاكوش ليست مادية فقط، معقبا:" لا نصب عليا ولا اكل حقي".

كشف المطرب عمر كمال، عن مراحل تغير شخصيته من شخص يبيع شرائط الأدعية الدينية لـ شخص يغنى فى الملاهى الليلية.

نفى المطرب عمر كمال، شائعة وفاة والده متأثرا بانفا اق امواله على الغناء، ولم يحقق إى نجاح يذكر.

رد المطرب عمر كمال، على المقارنة بين صوته وصوت حسن شاكوش ومجدى شطة قائلا:" دى اذواق".

قال المطرب عمر كمال، مجرد غناء الفنان كبير ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر أغنيه من الحانى جميل كبير.

قال المطرب عمر كمال، أن شخصيته بين مطربي المهرجانات ليست ضعيفة، مضيفا:"  انا اللي بوجهم".

كشف المطرب عمر كمال، عن ارتباطه فى فترة سابقة بـ فتاة أماراتية، معقبا:" كان فيه مشروع ارتباط رسمى لكن لم نتفق".

قال المطرب عمر كمال، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا صاحب فضل عليه وسبب رئيسي في شهرته هو وحسن شاكوش، ومن يقول غير ذلك فهو إنسان ناكر للجميل.

رد المطرب عمر كمال على اتهام شيخ الحارة بشأن الفيديو الذي بثه مع رضا البحراوي أثناء سهرتهم بخصوص أزمة كورونا قائلا: «الفيديو اتعمل قبل الحظر او فرض الدولة للإجراءات الوقائية، والموضوع كان هزار ليس أكثر و الغرض من الفيديو كوميدي ليس أكثر».

رد المطرب عمر كمال على سؤال إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة» عن مؤهله الدراسي وسعيه للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

رد المطرب عمر كمال على سؤال إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر كمال يكشف مراحل تغير شخصيته من بائع أدعية دينية لـ مغنٍ في الكباريهات

عمر كمال: أنا مغني على قدي ومش باقلد محمد فؤاد .. فيديو

عمر كمال: أتوقف عن الغناء عشان أنا جدع.. وهذا موقفي من هانى شاكر

عمر كمال: حسن شاكوش اسمه الحقيقى منصور.. ومش فارق معايا الفلوس

عمر كمال يكشف تفاصيل ارتباطه بفتاة إماراتية.. فيديو

عمر كمال: حمو بيكا سبب شهرتي .. وشاكوش مش سالك.. فيديو

ترشيحاتنا

دا انت هتتقطعي النهاردة.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا

هذا الذكر بديل عن سجدة التلاوة في المواصلات .. أمين الفتوى يكشف عنه

التعليم: أرقام جلوس الثانوية العامة في المدارس غدا.. وتسليمها بالكمامة والجوانتي

جلسة عن بعد.. السعودية تحبس مواطنا بعد ظهوره في إعلان مخالف للقيم

سيناريو جديد لإنقاذ الدوري الممتاز من الإلغاء .. تعرف عليه

فيديوجراف.. هل نهاية "رامز مجنون رسمي" تقترب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا