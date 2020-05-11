تصريحات جريئة.. عمر كمال من بائع أدعية دينية لـ مغنٍ في الكباريهات

حل المطرب عمر كمال ضيفًا على المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أمس الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتصدر تريند «جوجل» بسبب تصريحاته الصريحة والجريئة، التي نرصدها في التقرير التالي ...
قال المطرب عمر كمال، أن مشكلته مع الفنان حسن شاكوش ليست مادية فقط، معقبا:" لا نصب عليا ولا اكل حقي".
كشف المطرب عمر كمال، عن مراحل تغير شخصيته من شخص يبيع شرائط الأدعية الدينية لـ شخص يغنى فى الملاهى الليلية.
نفى المطرب عمر كمال، شائعة وفاة والده متأثرا بانفا اق امواله على الغناء، ولم يحقق إى نجاح يذكر.
رد المطرب عمر كمال، على المقارنة بين صوته وصوت حسن شاكوش ومجدى شطة قائلا:" دى اذواق".
قال المطرب عمر كمال، مجرد غناء الفنان كبير ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر أغنيه من الحانى جميل كبير.
قال المطرب عمر كمال، أن شخصيته بين مطربي المهرجانات ليست ضعيفة، مضيفا:" انا اللي بوجهم".
كشف المطرب عمر كمال، عن ارتباطه فى فترة سابقة بـ فتاة أماراتية، معقبا:" كان فيه مشروع ارتباط رسمى لكن لم نتفق".
قال المطرب عمر كمال، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا صاحب فضل عليه وسبب رئيسي في شهرته هو وحسن شاكوش، ومن يقول غير ذلك فهو إنسان ناكر للجميل.
رد المطرب عمر كمال على اتهام شيخ الحارة بشأن الفيديو الذي بثه مع رضا البحراوي أثناء سهرتهم بخصوص أزمة كورونا قائلا: «الفيديو اتعمل قبل الحظر او فرض الدولة للإجراءات الوقائية، والموضوع كان هزار ليس أكثر و الغرض من الفيديو كوميدي ليس أكثر».
رد المطرب عمر كمال على سؤال إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة» عن مؤهله الدراسي وسعيه للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.
رد المطرب عمر كمال على سؤال إيناس الدغيدي مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على حقيقة علاقته بالراقصة جوهرة.