تصريحات جريئة.. عمر كمال من بائع أدعية دينية لـ مغنٍ في الكباريهات

حل المطرب عمر كمال ضيفًا على المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، أمس الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتصدر تريند «جوجل» بسبب تصريحاته الصريحة والجريئة، التي نرصدها في التقرير التالي ...







