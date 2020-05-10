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توك شو

لأول مرة.. عمر كمال يكشف سبب السخرية من كورونا في فيديو رضا البحراوي.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:36 م
رضا البحراوي وعمر
رضا البحراوي وعمر كمال
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كـريـم الـخـطـيـب
رد المطرب عمر كمال على اتهام شيخ الحارة بشأن الفيديو الذي بثه مع رضا البحراوي أثناء سهرتهم بخصوص أزمة كورونا قائلا: «الفيديو اتعمل قبل الحظر او فرض الدولة للإجراءات الوقائية، والموضوع كان هزار ليس أكثر و الغرض من الفيديو كوميدي ليس أكثر».

وكذب «عمر كمال» خلال لقائه في «شيخ الحارة» تقديم إيناس الدغيدي المذاع على قناة «القاهرة والناس» شيخ الحارة: «انا مبشربش حاجة وأقسم بالله عمري في حياتي شربت سيجارة في حياتي والفيديو  اتنشر على صفحتي وبعدها بـ  10 دقائق اتمسح.


وتابع «عمر كمال»: «تفاجأت بنشر الفيديو مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض اتهمهم أنهم مستهترين ولا يدركون لخطورة الأزمة».

ووجه «عمر كمال» رسالة خلال اللقاء: «محدش ينظر إلينا هذه النظرة السيئة لاننا ولاد ناس لا نحب أحد يتهمنا هذه الاتهامات»، مضيفا : «الناس أخذن عنا فكرة سيئة جدا غير الحقيقة، ولكن الغرض من الفيديو كوميدي فقط بعيد عن الشهرة او استفزاز مشاعر الجمهور».
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