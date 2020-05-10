لأول مرة.. عمر كمال يكشف سبب السخرية من كورونا في فيديو رضا البحراوي.. فيديو

رد المطرب عمر كمال على اتهام شيخ الحارة بشأن الفيديو الذي بثه مع رضا البحراوي أثناء سهرتهم بخصوص أزمة كورونا قائلا: «الفيديو اتعمل قبل الحظر او فرض الدولة للإجراءات الوقائية، والموضوع كان هزار ليس أكثر و الغرض من الفيديو كوميدي ليس أكثر».





وكذب « عمر كمال » خلال لقائه في «شيخ الحارة» تقديم إيناس الدغيدي المذاع على قناة «القاهرة والناس» شيخ الحارة: «انا مبشربش حاجة وأقسم بالله عمري في حياتي شربت سيجارة في حياتي والفيديو اتنشر على صفحتي وبعدها بـ 10 دقائق اتمسح.









وتابع «عمر كمال»: «تفاجأت بنشر الفيديو مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي والبعض اتهمهم أنهم مستهترين ولا يدركون لخطورة الأزمة».





ووجه «عمر كمال» رسالة خلال اللقاء: «محدش ينظر إلينا هذه النظرة السيئة لاننا ولاد ناس لا نحب أحد يتهمنا هذه الاتهامات»، مضيفا : «الناس أخذن عنا فكرة سيئة جدا غير الحقيقة، ولكن الغرض من الفيديو كوميدي فقط بعيد عن الشهرة او استفزاز مشاعر الجمهور».