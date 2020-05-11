AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إلغاء الهبوط.. تطور مفاجئ في مصير الدوري الإنجليزي ورعب فى ليفربول

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلوانى


حالة كبيرة من الغموض تفرض نفسها على مستقبل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فى ظل تفشي الكورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.

وفى هذا السياق أكدت شبكة سكاي سبورتس، أن هناك 6 أندية لديها تحفظات على مقترح إنهاء الموسم على ملاعب محايدة بدون جماهير، وهي برايتون ووست هام وواتفورد وبورنموث وأستون فيلا ونوريتش.

وترى الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط، أن المباريات المقبلة ستقام في ظروف مختلفة عما كانت عليه في بقية الموسم، وبالتالي من الظلم هبوط 3 أندية على هذا الأساس.

كما تري الأندية أن ليس جميع الفرق لديهم نفس عدد المباريات على ملعبها وخارج أرضها في المباريات المتبقية، وهو أمر غير عادل أيضًا من وجهة نظر الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط.

وألمحت شبكة سكاى سبورتس إلى أن مخاوف أيضًا من رفض بعض اللاعبين، استئناف الموسم لأسباب تتعلق بالأمن والصحة ونهاية عقودهم في يونيو المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، تأجيل مسابقة البريمرليج، لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وتسود حالة كبيرة من الرعب داخل فريق ليفربول الإنجليزي بعد ظهور أنباء قوية تفيد بإمكانية إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز للموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية وظهور العديد من الحالات الإجابية فى بلاد الضباب، وهو ما أدى إلى أن الاتحاد الإنجليزى اتخذ قرارا بإيقاف النشاط بشكل مؤقت للحد من انتشار الفيروس.

وأصبح الأمر مرعبا للغاية فى إنجلترا بعد اكتشاف العديد من الإصابات خلال الساعات الأخيرة، وبدأت أصوات تنادى بإمكانية تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزى إلى أجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار الفيروس الخطير.

وهو الأمر الذى أدى إلى انتشار حالة كبيرة من الغضب داخل أركان فريق ليفربول الإنجليزى المحترف بصفوفه نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح والذى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب البريميرليج مع اتساع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه "مانشستر سيتى" إلى 25 نقطة كاملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يحاصر البريميرليج.. انقسام حول تتويج ليفربول وأكذوبة إصابة محمد صلاح

حلم ليفربول في خطر.. أندية الدوري الإنجليزي تؤيد إلغاء البريميرليج

مؤشر جديد يعمق جراح محمد صلاح في التتويج بالدوري الإنجليزي.. تفاصيل

هل يرحل مو.. صديق محمد صلاح المقرب يقترب من مغادرة ليفربول

كورونا يفترس ليفربول.. خسائر فادحة لفرقة محمد صلاح ورعب بسبب البريميرليج

رئيس الويفا يزف بشري سارة لـ ليفربول بشأن التتويج بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر مكتوب 2020 من 7 كلمات.. أوصى رسول الله بترديده في العشر الأواخر

هددهم بعد سحب رخصته.. التفاصيل الكاملة لدهس ضابط في المنصورة.. فيديو

خالد العناني: لسة بدري على عودة السياحة الخارجية .. فيديو

اليابان تسجل 70 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الداخلية: انتشار أمني مكثف لمنع تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية

80 عاما تفصلنا عن أسوأ كارثة طبيعية لكوكب الأرض.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا