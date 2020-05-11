إلغاء الهبوط.. تطور مفاجئ في مصير الدوري الإنجليزي ورعب فى ليفربول



حالة كبيرة من الغموض تفرض نفسها على مستقبل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فى ظل تفشي الكورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.



وفى هذا السياق أكدت شبكة سكاي سبورتس، أن هناك 6 أندية لديها تحفظات على مقترح إنهاء الموسم على ملاعب محايدة بدون جماهير، وهي برايتون ووست هام وواتفورد وبورنموث وأستون فيلا ونوريتش.

وترى الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط، أن المباريات المقبلة ستقام في ظروف مختلفة عما كانت عليه في بقية الموسم، وبالتالي من الظلم هبوط 3 أندية على هذا الأساس.

كما تري الأندية أن ليس جميع الفرق لديهم نفس عدد المباريات على ملعبها وخارج أرضها في المباريات المتبقية، وهو أمر غير عادل أيضًا من وجهة نظر الأندية الراغبة في إلغاء الهبوط.

وألمحت شبكة سكاى سبورتس إلى أن مخاوف أيضًا من رفض بعض اللاعبين، استئناف الموسم لأسباب تتعلق بالأمن والصحة ونهاية عقودهم في يونيو المقبل.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، تأجيل مسابقة البريمرليج، لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وتسود حالة كبيرة من الرعب داخل فريق ليفربول الإنجليزي بعد ظهور أنباء قوية تفيد بإمكانية إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز للموسم الكروى الجارى بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية وظهور العديد من الحالات الإجابية فى بلاد الضباب، وهو ما أدى إلى أن الاتحاد الإنجليزى اتخذ قرارا بإيقاف النشاط بشكل مؤقت للحد من انتشار الفيروس.

وأصبح الأمر مرعبا للغاية فى إنجلترا بعد اكتشاف العديد من الإصابات خلال الساعات الأخيرة، وبدأت أصوات تنادى بإمكانية تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزى إلى أجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار الفيروس الخطير.

وهو الأمر الذى أدى إلى انتشار حالة كبيرة من الغضب داخل أركان فريق ليفربول الإنجليزى المحترف بصفوفه نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح والذى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب البريميرليج مع اتساع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه "مانشستر سيتى" إلى 25 نقطة كاملة.