تيام مصطفى قمر لـ صدى البلد: هذه نصائح يسرا لي في خيانة عهد

كشف الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن كواليس مسلسل خيانة عهد الذي جمعه بالنجمة يسرا للمرة الثانية بعد مسلسل " لدينا اقوال اخرى".





قال تيام مصطفى قمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "منذ طفولتي وانا اري الفنانة الكبيرة يسرا ايقونة تمثيل، وهي انسانة متواضعة ومحبة، وقد تعلمت منها الكثير".





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واضاف :"خاصة أني سبق وشاركتها في مسلسل "لدينا اقوال اخرى" الذي عرض العام الماضي، وهي تؤمن كثيرا بالشباب وان عليها اعطاؤهم فرصة لاثبات موهبتهم، وانا سعيد لان مساحة دور " علي" في المسلسل كبيرة، فضلا عن ان الدور محوري ومؤثر في الاحداث.





وتابع تيام مصطفى قمر : "نصحتني يسرا بالتركيز واخراج افضل ما عندي، واجمل شيء حدث هو الروح الجماعية بين فريق العمل بداية من المخرج سامح عبد العزيز وحتى اصغر واحد بطاقم العمل".





واردف :" كلنا نستفيد من بعضنا البعض، وهذا ساعد على خروج المشاهد بأفضل صورة واداء تمثيلي وانعكس ذلك بتأثيره على الجمهور".



