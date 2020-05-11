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فن

تيام مصطفى قمر لـ صدى البلد: هذه نصائح يسرا لي في خيانة عهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:51 م
تيام مصطفى قمر ويسرا
تيام مصطفى قمر ويسرا
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شروق ابراهيم
كشف الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن كواليس مسلسل خيانة عهد الذي جمعه بالنجمة يسرا للمرة الثانية بعد مسلسل " لدينا اقوال اخرى".

قال تيام مصطفى قمر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "منذ طفولتي وانا اري الفنانة الكبيرة يسرا ايقونة تمثيل، وهي انسانة متواضعة ومحبة، وقد تعلمت منها الكثير". 

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واضاف :"خاصة أني سبق وشاركتها في مسلسل "لدينا اقوال اخرى" الذي عرض العام الماضي، وهي تؤمن كثيرا بالشباب وان عليها اعطاؤهم فرصة لاثبات موهبتهم، وانا سعيد لان مساحة دور " علي" في المسلسل كبيرة، فضلا عن ان الدور محوري ومؤثر في الاحداث.

وتابع تيام مصطفى قمر  : "نصحتني يسرا بالتركيز واخراج افضل ما عندي، واجمل شيء حدث هو الروح الجماعية بين فريق العمل بداية من المخرج سامح عبد العزيز وحتى اصغر واحد بطاقم العمل". 

واردف :" كلنا نستفيد من بعضنا البعض، وهذا ساعد على خروج المشاهد بأفضل صورة واداء تمثيلي وانعكس ذلك بتأثيره على الجمهور".

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