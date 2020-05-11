الجزائر: 5 وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر، اليوم الإثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، أن البلاد سجلت 5 وفيات و168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5891 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 507 وفاة.





وزاد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء لتصل إلى 2841 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.





ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم وحصد الضحايا رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول.





وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيورس كورونا الـ4 ملايين حالة، بينما تخطى عدد الوفيات 284 ألف حالة.





وتعافى حتى الآن، من فيروس كورونا حول العالم 284,672 شخص.