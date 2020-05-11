تركيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 3841

سجلت السلطات الصحية في تركيا 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".









وارتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3841 حالة وفاة.









وأعلنت تركيا تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 139771 حالة.









من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق عام ولمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".







