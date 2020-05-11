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أخبار العالم

تركيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 3841

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:07 م
تركيا تسجل 1114 إصابة
تركيا تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في تركيا 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".


وارتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3841 حالة وفاة.


وأعلنت تركيا تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 139771 حالة.


من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق عام ولمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".


وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي، إنه سيتم تدريجيا بداية من نهاية مايو السماح للأفراد بالسفر داخل البلاد، مضيفا أن رحلات الطيران الدولية ستستأنف تدريجيا في يونيو.
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