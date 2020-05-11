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أخبار العالم

تركيا تفرض إغلاق شامل لمدة 4 أيام لمواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:50 م
تركيا تفرض إغلاق
تركيا تفرض إغلاق شامل لمدة 4 أيام لمواجهة كورونا
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض إغلاق عام ولمدة 4 أيام وذلك ضمن إجراءات مواجة فيروس كورونا "كوفيد-19"

وقال أردوغان إنه سيتم تقييد الحركة ابتداء من يوم 16 حتى 19 مايو الجاري لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا نحو 138 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3786 حالة.

وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي، إنه سيتم تدريجيا بداية من نهاية مايو السماح للأفراد بالسفر داخل البلاد، مضيفا أن رحلات الطيران الدولية ستستأنف تدريجيا في يونيو.

وتعانى الليرة التركية من ضغوطات هائلة بسبب زيادة نسبة التضخم وارتفاع معدل البطالة والنمو المنخفض في تركيا، فضلًا عن كون تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا داخل المنطقة.
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