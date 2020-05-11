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فن

يلا نشوف مين الكسبان.. أول تعليق من رزان المغربى على حلقتها اليوم مع السقا و نيشان

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت رزان في الصوره مع نيشان وعلقت على الصورة قائلة :" السقا و نيشان و رزان في رمضان يلا نشوف مين الكسبان"

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، وعلق أحدهم قائلا:" اكيد السقا هيكسب  ".

وأضافت أخرى قائلة :" نيشان ده سكر انا بحبه اوي ".

وتابعت احدى معجبات رزان المغربي: " اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "

وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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