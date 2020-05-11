يلا نشوف مين الكسبان.. أول تعليق من رزان المغربى على حلقتها اليوم مع السقا و نيشان

نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت رزان في الصوره مع نيشان وعلقت على الصورة قائلة :" السقا و نيشان و رزان في رمضان يلا نشوف مين الكسبان"





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، وعلق أحدهم قائلا:" اكيد السقا هيكسب ".





وأضافت أخرى قائلة :" نيشان ده سكر انا بحبه اوي ".





وتابعت احدى معجبات رزان المغربي: " اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "





وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .





وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.