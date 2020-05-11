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أصل الحكاية

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:37 م
الدبور العملاق
الدبور العملاق
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ميـــس رضــا
تردد خلال الساعات الأخيرة أقاويل فى الكويت أفادت بظهور الدبور الأسيوى العملاق والملقب بـ الدبور القاتل.

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو وثّقته إحدى السيدات من وراء نافذة في منزلها، وظهر أحد أنواع الدبابير، ذو حجم كبير نوعًا ما، يقف على النافذة من الخارج، الأمر الذي أثار تخوّف السيدة، التي أبدت استغرابها من حجمه.

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وتصدّر وسم #الدبور_القاتل المرتبة الأولى في "تويتر" وتفاعل آلاف النشطاء مع المقطع المنتشر، ومقاطع أخرى، تتحدث عن ذات الموضوع، دون أن يتم بيان تاريخها، وهو ما أثار تخوّف الكويتيين، من أن يكون هذا الدبور قد وصل فعلًا إلى بلادهم، قبل أن يصدر بيان هيئة البيئة النافي لصحة جميع هذه المقاطع.

وعقب تداول مقطع الفيديو الذى أثار مخاوف كثيرين، نفت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، اليوم الإثنين، صحة الأنباء التي تداولها عدد من النشطاء بشأن وصول الدبور الآسيوي العملاق، والملقب بـ "الدبور القاتل" إلى البلاد وانتشاره فيها.

أكدت الهيئة العامة للبيئة، أن الدبور المنتشر في البلاد هو دبور طيني وغير عدائي للبشر.

وقالت في بيان توضيحى لها، إنه بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، عن انتشار الدبور الآسيوي القاتل بدولة الكويت، فنؤكد أن الدبور المنتشر بناء على التوثيق السابق من قبل الهيئة والذي تم نشره بتاريخ 3 اغسطس ٢٠١٩ وبناء على المصادر العلمية ونطاق انتشار هذا النوع خلال هذه الفترة، هو دبور طيني وغير عدائي للإنسان، مشيرة إلى أنه منتشر داخل الكويت ويمتد نطاقه إلى دول مجلس التعاون.

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهو أكبر الدبابير في العالم، وله لدغة قاتلة، إذا عضّت الشخص، أكثر من مرة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليه الباحثون لقب "دبور القتل".

وشغل هذا الدبور، ذو المنشأ الآسيوي، وسائل الإعلام والمتابعين في مختلف الدول، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب صدور تقارير، تؤكد ظهور هذا الدبور في الولايات المتحدة، وتحديدًا، في ولاية واشنطن.
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