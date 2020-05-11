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أخبار البلد

330 مصريا من العالقين في دولة الكويت يصلون مطار القاهرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:29 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الكويت
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نورهان خفاجي

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلتا طيران استثنائيتان سيرتهما شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمتين من دولة الكويت على متنهما نحو330 مصريا من العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلة إير كايرو رقم 2002 وصلت إلى مطار القاهرة على متنها 165 راكبا مصريا، من العالقين بدولة الكويت، ووصلت أيضا الرحلة رقم 2006  على متنها165 ‪ مصريا، وقامت إدارة الحجر الصحي بالمطار  بفحص جميع ركاب الرحلة، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.


وتسير وزارة الطيران المدنى، رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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