توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12 مايو-ايار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





برج الحمل:





مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على طرح الأمور بمهارة عاطفيًا: تحسم أمرك وتباشر مشروعًا جديدًا قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك .





برج الثور:

مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك .





برج الجوزاء:

مهنيًا: تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم اكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّرًا مهما ومفاجآت ايجابية عاطفيًا: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر صحيًا: أنت مدعو على اقتراب فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يوميًا .









برج السرطان:

مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الاعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها عاطفيًا: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي صحيًا: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة .





برج الاسد:

مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا عاطفيًا: قد تتراجع حرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط وربما يحدث فراق بين الطرفين صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده .









برج العذراء:

مهنيًا: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية عاطفيًا: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية صحيًا: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك .





:برج الميزان

مهنيًا: حافظ على هدوئك ولا توقع عقدًا ولا تبدأ مشروعًا، تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك الى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية صحيًا: تراودك بين الحين والآخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي، منها الخوف من إصابتك بمرض خبيث، لا تخف .





برج العقرب:

مهنيًا: تعيش يومًا من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور عاطفيًا: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوًّا من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنيًا بهما صحيًا: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية .





برج القوس:

مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية عاطفيًا: تكون متحمّسًا لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز صحيًا: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيدًا، إشارات إيجابية في هذا النطاق .





برج الجدي :

مهنيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار عاطفيًا: استشر الشريك ولا تكن منطويًا، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح صحيًا: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك .





مهنيًا: كن حذرًا من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة عاطفيًا: امكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة صحيًا: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي .









برج الحوت: