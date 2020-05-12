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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 12 مايو-ايار 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . 

برج الحمل:

مهنيًا: تبدأ صفحة جديدة وتقطف ثمار جهودك، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على طرح الأمور بمهارة عاطفيًا: تحسم أمرك وتباشر مشروعًا جديدًا قد يتعلق بالعائلة أو بعلاقة عاطفية جديدة صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك .

برج الثور:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة متزامنة مع ضغوط ومسؤوليات كبيرة عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك .

برج الجوزاء:
مهنيًا: تنسى خيبة امل سابقة، فتطلّ على يوم اكثر وعدًا على الصعيد الشخصي، وتعرف تطوّرًا مهما ومفاجآت ايجابية عاطفيًا: تغير في المنحى وحديث عن لقاء أو زواج او ارتباط ممكن في النصف الثاني من الشهر صحيًا: أنت مدعو على اقتراب فصل الصيف إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية تخفف عنك الضغط الذي تواجهه يوميًا .


برج السرطان:
مهنيًا: إذا كنت موظفًا تعيش يومًا نشيطًا تكثر فيه الاعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها عاطفيًا: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي صحيًا: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة .

برج الاسد:
مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا عاطفيًا: قد تتراجع حرارة العواطف هذا اليوم تحت وطأة الضغوط وربما يحدث فراق بين الطرفين صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده .


برج العذراء:
مهنيًا: تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية عاطفيًا: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية صحيًا: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك .

:برج الميزان
مهنيًا: حافظ على هدوئك ولا توقع عقدًا ولا تبدأ مشروعًا، تأكد من كل شيء فقد تصاب بخيبة أمل عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك ببعض الأمور التي قد تدفعك الى التريّث وعدم التصرف معه بعشوائية صحيًا: تراودك بين الحين والآخر أفكار سود تتعلق بوضعك الصحي، منها الخوف من إصابتك بمرض خبيث، لا تخف .

برج العقرب:
مهنيًا: تعيش يومًا من الانفتاح والصداقة العارمة، ويشاطرك بعضهم الآراء والمثاليات والنظرة إلى الأمور عاطفيًا: قد تمرّ بأزمة وتعيد النظر في العلاقة، وتلمس جوًّا من الفوضى والارتباك حولك، حتى لو لم تكن معنيًا بهما صحيًا: المغريات كثيرة وقد تجعلك تضعف أمامها، المطلوب المقاومة والإرادة الصلبة للتخلص من أزمتك الصحية .

برج القوس:                          
مهنيًا: مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية عاطفيًا: تكون متحمّسًا لإنجاح علاقتك العاطفية والعائلية، وتفرح بخبر سارّ أو بلقاء مميز صحيًا: شارك في الأنشطة ولا تبق وحيدًا، إشارات إيجابية في هذا النطاق .

برج الجدي :
مهنيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار عاطفيًا: استشر الشريك ولا تكن منطويًا، وابحث عن أصحاب الخبرة واطلب النصائح صحيًا: ليكن القول المأثور العقل السليم في الجسم السليم عنوانك اليومي للمحافظة على صحتك .

برج الدلو:
مهنيًا: كن حذرًا من سوء تفاهم يقع اليوم بينك وبين شركاء العمل، لكن أمورك تسير بشكل أفضل على عكس الأيام السابقة عاطفيًا: امكانات عاطفية ابتداءً من اليوم، تفرح بمستجدات وتنعم بأجواء مناسبة وأحلام وردية أو بمواعيد جميلة صحيًا: محاولة القيام بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي .


برج الحوت:
مهنيًا: لا تتورط في حل مشاكل الآخرين واهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحًا في إهمال أعمالك عاطفيًا: تخيب آمالك اليوم قليلًا وتشعر بالتعب نتيجة مجهود ضاع سدى، وتبدو مضطربًا بسبب بعض الأوضاع المتعثرة صحيًا: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظّم بعض الرحلات الترفيهية .
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