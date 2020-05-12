حيلة عجيبة تخلصك من انسداد الأحواض فى دقائق

تواجة بعض السيدات مشكلة فى انسداد الأحواض فى رمضان نتيجة للأكثار من أعداد أصناف الطعام والحلوة على الفطار والسحور ،مما يجعل بقاية الأكل عالقة فى الحوض ،ويعرض الحوض للانسداد ،ويسبب رائحة كريهة فى المطبخ .
كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلى ،هبه محمد " عن أفضل الحيل التى تساعد فى التخلص من انسداد الأحواض بسهولة وهي عبارة عن :
نحتاج لثلاثة مكونات فقط، لتصنع بنفسك منظفات صديقًا للبيئة لحوض الغسيل الخاص بك.
100 غرام بيكربونات الصوديوم
1 كوب من الخل الأبيض
500 مل ماء ساخن
طريقة تسليك الاحواض المسدودة :
سخن الماء حتى الغليان .
أضف خل النبيذ الأبيض بمجرد غليانه.
قم بخلط المزيج معا جيدا.
اسكب بيكربونات الصوديوم في الحوض الذي تريد تنظيفه ثم بعد ذلك مباشرة اسكب خليط الخل.
سيبدأ المزيج بإخراج الفقاعات، لكن لا تقلق من الطبيعي حصول ذلك!
قم بتغطية الحوض لمدة ساعة تقريبا والأفضل تركة فترة الليل كاملة من بعد أذان الفجر ألى الساعة 10 أو 12 ظهرا لأعطاء نتائج أفضل ،ثم اغسل الخليط جيدا. ستلاحظ أن الرائحة قد اختفت تماما .