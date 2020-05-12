حيلة عجيبة تخلصك من انسداد الأحواض فى دقائق

كشفت خبيرة الاقتصاد المنزلى ،هبه محمد " عن أفضل الحيل التى تساعد فى التخلص من انسداد الأحواض بسهولة وهي عبارة عن :





نحتاج لثلاثة مكونات فقط، لتصنع بنفسك منظفات صديقًا للبيئة لحوض الغسيل الخاص بك.





100 غرام بيكربونات الصوديوم

1 كوب من الخل الأبيض

500 مل ماء ساخن





طريقة تسليك الاحواض المسدودة :





سخن الماء حتى الغليان .

أضف خل النبيذ الأبيض بمجرد غليانه.

قم بخلط المزيج معا جيدا.

اسكب بيكربونات الصوديوم في الحوض الذي تريد تنظيفه ثم بعد ذلك مباشرة اسكب خليط الخل.

سيبدأ المزيج بإخراج الفقاعات، لكن لا تقلق من الطبيعي حصول ذلك!