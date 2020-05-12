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فن

رانيا ملاح تتألق من الحجر المنزلي.. وتسأل متابعيها عن آرائهم في مسلسلات رمضان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:09 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورا جديدة لها، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا داخل منزلها بإطلالة كاجوال، معلقة على صورها: "بتتفرجوا على مسلسلات ايه ؟ وايه اكتر مسلسل عاجبكو؟؟"

ونالت الصورة إعجاب وتعليقات الكثير من متابعيها، جاء بعضها ما بين "البرنس - الاختيار- بميت وش- فرصة تانيه - الاختيار- ايه الجمال ده الاختيار طبعا". 

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية ميني دراما.

ويعرض حاليا للفنانة رانيا ملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق
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