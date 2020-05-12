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بين الناس

كوبري مشاة.. مطلب سكان شارع الحجاز في مصر الجديدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد عبد الله مقيم مصر الجديدة محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنشاء كوبرى مشاة بشارع الحجاز .

ويقول فى رسالته: "نطالب بإنشاء كوبرى مشاة بشارع الحجاز وتحديدا عند محكمة مصر الجديدة او  مدرسة عبد العزيز آل سعود بنفس الشارع ؛ حفاظا على حياة المارة وطلبة المدارس عند عبور الطريق خاصة بعد توسعة الشارع والى ادت الى زيادة سرعة السيارات مما قد يتسبب فى إصابة احد المارة".

وناشد المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل مع القارئ: 01004939203
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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