الجالية المصرية بأوكرانيا: الإرهابي معتز المنزلاوي عضو بجمعية الفجر الإخوانية

كشف أحمد محمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن الإرهابى معتز المنزلاوى جاء إلى أوكرانيا فى عام 2015 بعدما تمكن من الهرب من مصر، وتفاجئنا يوم 7 مايو من الشهر الجاري أنه تم القبض عليه، وعلمنا من السلطات أنه مطلوب دوليًا.





وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر القناة الأولى المصرية :" خضع للمحاكمة منذ يومين والمحكمة حبسته شهرا لحين النظر فى أمره بعدما طلبت مصر بتسلمه"، مشيرًا إلى أن المحامين الخاصين بـ "المنزلاوى"، لم يكونوا على علم بانتمائه لجماعة إرهابية.





ونوه إلى أن "المنزلاوى"، له نشاط دينى تعرف عليه لاحقًا، وتابع:"نشاط معروف فى جمعية الفجر التى تعد ذراع جماعة الإخوان هنا..الإخوان لهم تواجد فى أوكرانيا".





وأشار إلى أن أعداد الجالية تقدر بالآلاف، على دولة مساحتها كبيرة، ولم نكن على علم بإنتماء معتز المنزلاوى لجماعة الإخوان الإرهابية".





واستطرد: "نحن جميعًا نقف إلى جانب الدولة المصرية ونواجه كل من يحاول النيل من مصر وشعبها دون أن نحدث صراع على الأراضى الأوكرانية".