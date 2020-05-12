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فن

من ابن حلال إلى البرنس.. الجمهور يسخر من محمد رمضان: بيتسجن في المسلسلات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:05 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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عمر صبحي
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنان محمد رمضان من مسلسل البرنس، وسخر الجمهور من الفنان؛ بسبب سجنه في المسلسلات كل موسم رمضاني. 


سجن محمد رمضان للمرة الأولي في مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في رمضان 2014  في قضية قتل، وسجن للمرة الثانية في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض في رمضان 2016  بسبب تجارته في السلاح. 

وسجن للمرة الثالثة في مسلسل "البرنس" الذي يعرض الان  بسبب ظلم أشقائه، وكان التعليق الشائع علي الصورة الراجل دا اكتر واحد  مظلوم في مصر  بيتسجن كل رمضان. 

يذكر أن مسلسل البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان ونور اللبنانية واحمد زاهر ورحاب الجمل وتاليف واخراج محمد سامى. 

وتدور احداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول عدد من الاشقاء الذين يقررون الغدر بشقيقهم وموته بجانب اسرته ولكن القدر يمهله فرصة ثانية الا انه يفقد زوجته وابنه وابنته التى تلقى مصير مجهول بعد ان تركت فى الشارع.
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