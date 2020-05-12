من ابن حلال إلى البرنس.. الجمهور يسخر من محمد رمضان: بيتسجن في المسلسلات

وسخر الجمهور من الفنان؛ بسبب سجنه في المسلسلات كل موسم رمضاني. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للفنان محمد رمضان من مسلسل البرنس





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سجن محمد رمضان للمرة الأولي في مسلسل "ابن حلال" الذي عرض في رمضان 2014 في قضية قتل، وسجن للمرة الثانية في مسلسل "الأسطورة" الذي عرض في رمضان 2016 بسبب تجارته في السلاح.





وسجن للمرة الثالثة في مسلسل "البرنس" الذي يعرض الان بسبب ظلم أشقائه، وكان التعليق الشائع علي الصورة الراجل دا اكتر واحد مظلوم في مصر بيتسجن كل رمضان.





يذكر أن مسلسل البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان ونور اللبنانية واحمد زاهر ورحاب الجمل وتاليف واخراج محمد سامى.



