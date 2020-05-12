ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا

من جهة أخرى، يعرض للفنانة ريهام حجاج، مسلسل «لما كنا صغيرين» الذي تلعب بطولته مع الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة،

من جهة أخرى، يعرض للفنانة ريهام حجاج، مسلسل «لما كنا صغيرين» الذي تلعب بطولته مع الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.





يعرض المسلسل ضمن المارثوان الرمضاني 2020 مع وجود اضافه كبيرة فى العمل الفنى من عمالقه تمثيل و تدور احداثه فى إطار الغموض مما يثير فضول متابعيه بالإضافة للأحداث الشيقة.



