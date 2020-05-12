ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا

وجهت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على فيسبوك، الشكر لكل من ساهم بالدعم المادي والعيني لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من بين هؤلاء، عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن رجل الأعمال محمد حلاوة، تبرع بـ مليون ونصف المليون جنيه، نقديًا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كذلك تبرعت زوجته الفنانة ريهام حجاج بـ مليون جنيه، نقديًا، ليصبح إجمالي تبرعهما 2 مليون ونصف المليون جنيه، تبرعات نقدية مقدمة لوزارة الصحة.
من جهة أخرى، يعرض للفنانة ريهام حجاج، مسلسل «لما كنا صغيرين» الذي تلعب بطولته مع الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.
لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
يعرض المسلسل ضمن المارثوان الرمضاني 2020 مع وجود اضافه كبيرة فى العمل الفنى من عمالقه تمثيل و تدور احداثه فى إطار الغموض مما يثير فضول متابعيه بالإضافة للأحداث الشيقة.