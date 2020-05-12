AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:14 ص
ريهام حجاج وزوجها
ريهام حجاج وزوجها
Advertisements
سعيد فراج
وجهت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على فيسبوك، الشكر لكل من ساهم بالدعم المادي والعيني لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من بين هؤلاء، عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن رجل الأعمال محمد حلاوة، تبرع بـ مليون ونصف المليون جنيه، نقديًا،  لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كذلك تبرعت زوجته الفنانة ريهام حجاج بـ مليون جنيه، نقديًا، ليصبح إجمالي تبرعهما 2 مليون ونصف المليون جنيه، تبرعات نقدية مقدمة لوزارة الصحة. 


من جهة أخرى، يعرض للفنانة ريهام حجاج، مسلسل «لما كنا صغيرين» الذي تلعب بطولته مع الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

يعرض المسلسل ضمن المارثوان الرمضاني 2020 مع وجود اضافه كبيرة فى العمل الفنى من عمالقه تمثيل و تدور احداثه فى إطار الغموض مما يثير فضول متابعيه بالإضافة للأحداث الشيقة.

ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا
ريهام حجاج وزوجها يتبرعان بـ 2.5 مليون جنيه لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف إنساني.. ريهام حجاج تتبرع بـ مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

ريهام حجاج تتجاهل الهجوم على بوستر لما كنا صغيرين.. وتروج للمسلسل الرمضاني

برومو جديد لمسلسل "لما كنا صغيرين"

بعد أزمة أفيش لما كنا صغيرين.. نسرين أمين تحرج خالد النبوي

البرومو الرسمي لـ «لما كنا صغيرين» يتخطى الـ 17 مليون مشاهدة

دي المفاجأة .. هبة عبد الغني وراء تغيير شخصية محمود حميدة في "لما كنا صغيرين".. صور

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

موجز السوشيال ميديا.. نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. وكارمن سليمان تحلق لزوجها.. شاهد

ينذر بكارثة.. بعد طول انتظار.. محور ترعة الزمر يثير سخرية أهالي الجيزة.. المحافظة تنفي صلتها.. وأصابع الاتهام تشير للإسكان

مسلسل البرنس .. ثورة غضب من الجمهور ضد أحمد زاهر .. تفاصيل

«الإسكان» تكشف حقيقة الصور المتداولة لملاصقة العمارات لـ محور الزمر.. فيديو

خط أحمر.. السعودية تحجب 3 مواقع إلكترونية أجنبية ضللت المستهلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها