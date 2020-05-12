محمد صبحي يتبرع بـ300 ألف جنيه لمواجهة كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الفنان محمد صبحي ، قام بالتبرع بـ300 ألف جنيه، نقدا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".









من جهة أخرى، قال الفنان محمد صبحي في قراءة متوقعة لشكل العالم ومصر في فترة مابعد كورونا فيما يخص الاجتماع والفن أن مايحدث الان لم يكن أحد يتوقعه مشيرًا إلى أنه توقع حدوث تغييرات كبيرة في الاجتماع والفن على مستوى العالم، ليس منذ جائحة كورونا ، وذلك عبر مسرحية " خيبتنا " في عام 2004 وعرضت في 2018 حتى حدوث الجائحة وتعليق المسارح.





وأضاف الفنان محمد صبحي خلال مداخلة عبر تطبيق " ماسنجر " مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن مسرحيته تحدثت واستقرأت ان حربًا فيروسية قادمة للعالم، مشيرًا إلأى أن المسرحية كانت نتاج مشروعات قديمة للاستعمار حول ماهية تفكيك العالم العربي وقالوا فيها " خسارة قتل العربي برصاصة ويمكن تقسيمهم لاعراق واجناس والخريطة التي تم إعدادها موجودة بتقسيم المنطقة مشيرًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة قائلًا " بعمل حسابي دايمًا أن نسبة 1% من نظرية المؤامرة قد تتحقق " مشيرًا أن رفض المثقفين والنخبة لتبني نظرية المؤامرة نوعًا من التخدير ".



