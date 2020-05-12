AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد صبحي يتبرع بـ300 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:42 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
Advertisements
سعيد فراج
وجهت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، على فيسبوك، الشكر لكل من ساهم بالدعم المادي والعيني لدعم جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من بين هؤلاء، عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الفنان محمد صبحي، قام بالتبرع بـ300 ألف جنيه، نقدا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". 


من جهة أخرى، قال الفنان محمد صبحي  في قراءة متوقعة لشكل العالم ومصر في فترة مابعد كورونا فيما يخص الاجتماع والفن أن مايحدث الان لم يكن أحد يتوقعه  مشيرًا إلى أنه توقع حدوث تغييرات كبيرة في الاجتماع والفن على مستوى العالم، ليس منذ جائحة كورونا، وذلك عبر مسرحية " خيبتنا " في عام 2004 وعرضت في 2018 حتى حدوث الجائحة  وتعليق المسارح.

وأضاف الفنان محمد صبحي خلال مداخلة عبر تطبيق " ماسنجر "  مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن مسرحيته تحدثت واستقرأت ان حربًا  فيروسية  قادمة للعالم، مشيرًا إلأى أن المسرحية كانت نتاج مشروعات  قديمة للاستعمار حول ماهية تفكيك  العالم العربي  وقالوا فيها " خسارة قتل العربي برصاصة  ويمكن تقسيمهم لاعراق  واجناس  والخريطة التي تم إعدادها موجودة بتقسيم المنطقة مشيرًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة  قائلًا " بعمل حسابي دايمًا  أن  نسبة 1% من نظرية المؤامرة قد تتحقق " مشيرًا أن رفض المثقفين  والنخبة لتبني نظرية  المؤامرة  نوعًا من التخدير ".

وأوضح محمد صبحي أن ثمة فيديوهات منتشرة تحذيرية من بيل جيتس منذ عام 2018 حذرت من جائحة فيروس " قاتل " وموجودة  على اليوتيوب مشيرًا أن العالم يشغلنا الان بقصص اخرى زي الفيروس جه منيين  من الصين ولا ؟ هو فيروس قديم واتحور ولالا ؟ وكل ده شغل وقت  عشان يصرفونا عن القضية الرئيسية
محمد صبحي يتبرع بـ300 ألف جنيه لمواجهة كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوضع خطير.. لماذا يغامر أردوغان بحياة ملايين الأتراك ؟

محمد رمضان يتبرع بـ 2 مليون جنيه لمواجهة كورونا ويتحدى نجيب ساويرس ورمضان صبحي .. شاهد

أول رئيس دولة فى العالم يتبرع براتب ثلاث أشهر لمنع كورونا.. تعرف عليه

مصر وكورونا وفيروسات أخرى

مؤامرة.. محمد صبحي يتنبأ بـ فيروس كورونا في إحدى مسرحياته.. فيديو

محمد صبحي عن أزمة فيروس كورونا: الطبيب والعالم نمبر وان.. فيديو

ترشيحاتنا

ناشطة إيطالية تتسبب في أزمة.. وتكشف علاقة المخابرات التركية بمنظمة إرهابية

أخبار البرلمان.. مقترح بفرض حظر تجول شامل.. و 10% من أرباح قطاع الأعمال للعمال

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ربع مليار جنيه.. رئيس الجهاز المركزي للتعمير يزف بشرى لأصحاب العقارات الملاصقة لـ محور ترعة الزمر

مسلسل البرنس .. ثورة غضب من الجمهور ضد أحمد زاهر .. تفاصيل

الأزمة الكاملة لـ غادة عبد الرازق وطارق الشناوى.. الناقد: كل إناء ينصح بما فيه.. والفنانة: خطأ غير مقصود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها