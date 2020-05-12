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رياضة

خالد الغندور: الزمالك يدعم هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:23 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد رشاد
تمنى الإعلامي خالد الغندور، التوفيق للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، مشددًا على أن جماهير الأبيض عاطفيين ومخلصين ولا تنسى من كان سببا في سعادتهم".

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك الأسبق، اعتزاله مجال التدريب رسميًا، ليضع حدًا لمسيرته التي استمرت 32 عامًا داخل المستطيل الأخضر.


وأضاف خالد الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" المُذاع عبر قناة "الزمالك" اليوم: "عمرنا ما ننسى إن جروس فاز ببطولتين مع الزمالك في يوم من الأيام، ونتمنى له التوفيق، وجمهور الزمالك عاطفي ومخلص، ولا ينسى أي شخص رسم الفرحة على وجهه".

وتابع: "بعد رحيل جروس استطاع الزمالك الفوز بأكثر من بطولة مع أكثر من مدرب، مثل ميتشو وكارتيرون، كل الشكر والتقدير ونتمنى له التوفيق بعد اعتزاله التدريب، وهذه أخلاق الزمالك ومجلس إدارته وقناته".

وواصل: "نادي الزمالك قرر دعم هاني أبو ريدة حال ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة، وهذا ما قاله مرتضى منصور".

وأكمل: "هاني أبو ريدة أدخل للزمالك أكثر من 7 ملايين جنيه أموال قديمة منذ أيام قليلة، وساعد الزمالك في السفر إلى قطر وتأمين البعثة من قبل، ويساعد الزمالك على قدر استطاعته".

أكمل: "تواصلت مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وقولًا واحدًا هو ينتظر نهاية أزمة كورونا، وقدرة الزمالك على الاجتماع معه".

أشار: "كارتيرون باقي في الزمالك ومشتاق لعودة التدريب، وينتظر اجتماعه مع مجلس الإدارة ومرتضى منصور، بعد ما الاتفاق على الراتب السنوي للموسم الجديد".

أوضح: "سيكون العقد لمدة موسم واحد فقط، كورونا السبب الوحيد في عدم توقيع كارتيرون على العقود، وكل ما يُقال غير صحيح وخرافات ومشاكل تصدر".

واختتم تصريحاته موضحًا حقيقة تلقي نجوم الزمالك عروضًا للرحيل في الموسم الجديد، قائلًا: "كل ما أثير عن رحيل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي إلى تركيا غير صحيح على الإطلاق".
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