القوى العاملة: استكمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين حتى بعد غد.. 48 ألفًا و177 مستحقًا صرفوا المنحة من خلال 2911 منفذا للبريد أمس.. والإعلان عن الدفعة الثانية قبل عيد الفطر

وزير القوى العاملة:

688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتى الساعة الرابعة من بعد غد الخميس آخر يوم في الصرف للمتخلفين

صرف الدفعة الثانية سيتم الإعلان عنه قبل عيد الفطر المبارك

إجمالي المستحقين من الدفعة الأولى 2 مليون و37 ألفا و324 يصرفون مليارا و18 مليونا و662 ألف جنيه

المنحة تصرف على 3 دفعات بقيمة 500 جنيه لكل مرة





تواصل هيئة البريد من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات، حتى بعد غد، الخميس، صرف الدفعة الأولى من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، لـ العمالة غير المنتظمة من مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الذين صرفوا المنحة أمس، الاثنين، من المستحقين من خلال 2911 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 48 ألفًا و177 مستحقًا، ويتبقى 688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتى الساعة الرابعة من بعد غد، الخميس، آخر يوم في الصرف للمتخلفين.





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وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث إنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.





وأوضح وزير القوى العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحدد للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظًا على سلامتهم وكرامتهم.









وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، وسيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.





ولفت الوزير إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقًا، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل إلى مليار و18 مليونا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.