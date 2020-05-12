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محافظات

بعدما أثار غضب الأهالي.. شاهد أول فيديو لمحور ترعة الزمر بالجيزة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:01 م
محور ترعة الزمر بالجيزة
محور ترعة الزمر بالجيزة
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محمد الصاحى - عدسة: نور المصري - عمرو سيد

على مدار يومين لم تتوقف حالة الجدل حول محور ترعة الزمر، الذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان في محافظة الجيزة، بعد غضب الأهالي في منطقة شارع ناصر الثورة بحي العمرانية، مما اعتبروه سوء تخطيط وتنفيذ المحور بما يضر بسكان عقارات المنطقة.


وأمام تزايد حالة الغضب من تحول محور ترعة الزمر من كونه يمر أعلى شارع ترعة الزمر إلى محور ملاصق للعقارت السكنية، ويضر بواجهات الكثير منها، رصدت كاميرا "صدى البلد"، المحور الجديد الذي يتم تنفيذه للتأكد من مدى قربه من العقارات السكنية، ورصد حالة الاستياء التي سببها هذا المحور.


وتظهر الصور، مدى معاناة الأهالي وسكان منطقة شارع ناصر الثورة من محور ترعة الزمر "محور الملك
سلمان"، نظرا للاقتراب الشديد بين المحور وواجهات العقارات السكنية، وعدم وجود أي متنفس لأصحاب تلك العقارات نظرا لملاصقة المحور لتلك الواجهات.


ويعد محور ترعة الزمر، أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود، ويبدأ من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية
– صفط اللبن – فيصل – الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم  المرسلين – مطار إمبابة).


وينفذ المشروع الذي يقع على أرض محافظة الجيزة، جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3.9 مليار جنيه، ويهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، إلا أنه لم يراع سكان العقارات والوحدات السكنية المجاورة.

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