AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد حذف صورها .. ريهام سعيد تنشر مشهدا من نحب تاني ليه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة من مسلسل نحب تاني ليه لياسمين عبد العزيز.

وعلقت "ريهام"، على الصورة:"ماتشليش هم طول ما أنا علي وش الدنيا.. أنا اللي هتصرف". 


نشرت فيديو جديدا وظهرت وهي ترتدي العباءة السوداء وكتبت معلقة علي الفيديو: "اشوفكوا على خير بعد رمضان يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات وفرصتنا كبيرة للغفران. يا رب يسعد ايامكوا وتحققوا كل الي بتتمنوه دنيا و اخره باذن الله".

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاء أبرز تعليق :ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة، وجاء رد ريهام سعيد :انا مسحت كل الصور 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

شاهد .. كيف احتفلت ريهام سعيد وشقيقتها بعيد ميلادها

شفتى الظلم.. ريهام سعيد ترد على متابعة لها بعد نشر صور بالمايوه من طفولتها.. شاهد

ريهام سعيد تشارك متابعيها فيديو لـ حسين الجسمي: كل حاجة هتعدي

شاهد.. ريهام أيمن تستمتع بيوم الأربعاء علي طريقتها الخاصة

ريهام سعيد تحذف كل صورها على إنستجرام و تتفرغ للعبادة.. فيديو

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تشكر فريق التمريض بالمستشفيات: يضحي بحياته لرعاية مصابي كورونا

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

إبراهيم نصر عن مشهد وفاته في شمس الزناتي: اضربت بالنار السبت ومت الخميس

بمكياج ناعم .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على إنستجرام

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بدايةًً من الخميس المقبل.. فيديو

الله يرحمه .. الفنان محمد أنور ينعى إبراهيم نصر

AdvertisementS

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

خليكم في البيت الفيروس قاتل.. قصة شاب استهان بـ كورونا فمات به

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد

تلف الأسنان و إعتام عدسة العين أبرزها.. مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة

الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور