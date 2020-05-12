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حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:50 م
ضبط كمامات
ضبط كمامات
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إبراهيم مصطفى
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات، من ضبط 17571 كمامة و2750 قفازا طبيا، و203884 سرنجة مجهولة المصدر، إضافةً إلى 8632 لترًا من مادتي الكُحل والكلور، و1412 كيلو من مادتي الفزلين والجلسرين، و500 عبوة من الجيل، و2793 أدوية مخدرة. 


وتم ضبط حوالي 8 أطنان أغذية منتهية الصلاحية، وعدة ورش لتصنيع الأغذية الفاسدة مجهولة المصدر، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات؛ وذلك بمحافظات ‏الغربية والمنوفية وأسيوط والشرقية والدقهلية.


وكان ذلك في إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة.


وتم اتُخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور
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