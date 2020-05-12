الرقابة الإدارية: ضبط كبير مهندسين بإسكان بني سويف لتلقيها رشوة

اُلقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند إليهم بعض المشروعات من مديرية الاسكان.





وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها حوالى ٢٥٠ ألف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد.





وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة.



