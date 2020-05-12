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ديني

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير غير مسلم؟ .. اعرف رأي العلماء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:57 م
زكاة الفطر
زكاة الفطر
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عبد الرحمن محمد
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير غير مسلم ؟.. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر فيسبوك، وأجاب عنه الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا : الأصل في اخراج الزكاة أن تعطى للفقير المسلم فقط .


حكم إعطاء الزكاة لغير المسلم


أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين،‮ ‬لأن شرط إعطاء الزكاة الفقر والإسلام،‮ ‬وفي الحديث‮ «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‮»، ‬فالكافر المحارب لأهل الإسلام أجمع الفقهاء على أنه لا يعطى من الزكاة شيئًا‮، ‬ومثله الملحد‮.‬


واستشهد جمعة بقوله تعالى‮: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، مشيرًا ‬إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين،‮ ‬حيث دخلوا في ذمتهم،‮ ‬وخضعوا لسلطان دولتهم،‮ ‬فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف‮.‬


وقال إن جمهور الفقهاء أجمع على أنه لا يجوز دفع شيء منها لغير المسلم،‮ ‬حتى قال ابن عبد البر‮: ‬أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلى الذمي،‮ ‬واختلفوا في زكاة الفطر‮.


ووأضح جمعة أن الحنفية أجازت صرف زكاة الفطر ‬إلى أهل الذمة بشرط ألا يكون‮ ‬غير المسلم عدوًا محاربًا‮،‮ ‬ووجود أدلة‮ ‬قال تعالى‮ "‬إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ‮" من‮ ‬غير فصل بين فقير وفقير‮، مؤكدًا أن هذا أيضًا البر إليهم،‮ ‬مع العلم أن صرفها لفقراء المسلمين أفضل بلا ريب‮، ‬لما فيه من إعانة المسلم على طاعة الله‮.‬


مفتي الجمهورية يحدد مصارف الزكاة وحكم خروجها للمستشفيات


قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الذي ينظر في المصارف الثمانية للزكاة يجد مصرفين غير موجودين حاليا وهما المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب .


وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نور النبي المذاع على قناة صدى البلد، في ظل غياب المصرفين يبقى الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة في الجمعيات والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ونلاحظ تعلق هذه المصارف بالانسان.


وتابع أن مصرف في سبيل الله وفي بعض الحالات يستوعب مصرف ابن السبيل معنى الكوارث أو وقت الشدة ولذلك لا مانع اطلاقا من اعطاء المستشفيات والابنية الطبية تحت بند في سبيل الله وغالب المستشفيات تعالج بالمجان وتعالج الفقراء والمساكين فستعود على مصارف أخرى بالنفع.


هل الجمعيات الخيرية تدخل ضمن مصارف الزكاة؟


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع المال من المواطنين لإعطائه للفقراء والمساكين لا ينطبق عليها قوله تعالى: "والعاملين عليها"، أي أنه لا يجوز شرعا أن تأخذ من أموال الزكاة لإعطاء رواتب الموظفين لديها أو عمل مشروع خيري أو غيره.


وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء الرسمية، أن السبب في ذلك أن هذه الجمعية أو الجمعيات مجرد متبرع أو فاعل خير ليس مكلفا من ولي الأمر وإنما هو عمل خيري تطوعي"، لافتًا إلى أن مخرجي الزكاة أخرجوها للجمعية بهدف توصيل المال لمستحقيه، أما إذا كانت هذه الجمعية مكلفة من ولي الأمر فيجوز لها ذلك.



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