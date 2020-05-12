AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:53 م
الأردن يسجل ارتفاعا
الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن البلاد سجلت 14 إصابة جديدة بكورونا، ما بين مخالطين لسائق المفرق، وسائقين على الحدود، وطلاب من أمريكا.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 576.

كانت السلطات الأردنية، أعنلت أمس الاثنين، تمديد ساعات تجول المواطنين من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ 7 مساءً بدءا من غد الثلاثاء.

كما قررت السلطات، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بداية من الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، حظر شامل لحركة المركبات في اليوم الأول لعيد الفطر، فيما يسمح بالتنقل ثاني أيام عيد الفطر مع منع الحركة بين المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يعلن تغييرا في نظام خروج الموظفين خلال شهر رمضان

الأردن يقرر خفض ساعات حظر التجوال ساعتين في رمضان

الأردن يعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد

الأردن يعلن فرض حظر شامل في البلاد.. الجمعة

الأردن يسجل صفر إصابات لليوم الثامن.. وتحذيرات حكومية من عودة كورونا

مخالطين لحالة.. الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ما الأفضل الإفطار بعد صلاة المغرب أم قبلها؟ الإفتاء توضح

تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية

إبراهيم نصر.. رحل وترك إرثا من الإفيهات الساخرة

فقدت بصري بسبب امرأة.. شيخ المبتهلين سلامة الريدي يتحدث لـ صدى البلد

احذر هذا الأمر في رمضان .. البحوث الإسلامية يوضحه

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

AdvertisementS

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

وفاة رشا حلمي بقطاع الأخبار في التليفزيون المصري متأثرة بفيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

خليكم في البيت الفيروس قاتل.. قصة شاب استهان بـ كورونا فمات به

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموتوسيكل .. ميار الغيطى تتألق بالكاجوال .. شاهد

تلف الأسنان و إعتام عدسة العين أبرزها.. مخاطر نقص الكالسيوم على الصحة

الرقابة الإدارية: ضبط 224 ألف كمامة وقفاز وسرنجة و10 آلاف لتر كحول و8 أطنان أغذية فاسدة.. صور