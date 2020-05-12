الأردن يسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة.





وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن البلاد سجلت 14 إصابة جديدة بكورونا، ما بين مخالطين لسائق المفرق، وسائقين على الحدود، وطلاب من أمريكا.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن إلى 576.





كانت السلطات الأردنية، أعنلت أمس الاثنين، تمديد ساعات تجول المواطنين من الساعة الـ8 صباحًا إلى الـ 7 مساءً بدءا من غد الثلاثاء.





كما قررت السلطات، عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بداية من الثلاثاء 26 مايو الجاري.





وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، حظر شامل لحركة المركبات في اليوم الأول لعيد الفطر، فيما يسمح بالتنقل ثاني أيام عيد الفطر مع منع الحركة بين المحافظات.