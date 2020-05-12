مياه المنيا توفر 2200 لتر كحول وكلور لتعقيم لجان الثانوية العامة

فإن الشركة وفرت أدوات ومواد تعقيم لاستخدامها فى تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والفنية داخل المحافظة. قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه فى إطار المسئوليه المجتمعية للشركة وبناءا على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتوفير المواد التعقيمية داخل الشركة وخارجها لمواجهة فيرس كورونا المستجد،





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وأضاف الشهاوى ان هذة الأدوات والمواد تم توفيرها فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ضمن برنامج صحتهم مستقبلهم.





وأوضح انه تم تسليم مديرية التعليم 200 لتر كحول ايثيلي 70% و2000 لتر كلور مخفف للاستخدام و9 جهاز رش وتعقيم يدوية و 90 بخاخة بلاستيك سعة 2 لتر، و(108) جركن ابيض شفاف سعة 25 لتر وذلك كمرحلة أولي لتطهير وتعقيم لجان الامتحانات بالمدارس التي سيعقد بها لجان اختبارات الدبلومات الفنية والثانوية العامة علي مستوي المحافظة .‎





وأكد الشهاوى حرص الشركة التام فى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الحماية الافضل ضد فيرس كورونا المستجد .