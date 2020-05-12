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تعليم

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع معهد بحوث أمراض العيون عبر "الفيديو كونفرانس"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:28 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود. شريف كراوية رئيس المعهد، وأعضاء المجلس .

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية في مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبًا بإعداد إحصائية حول النشاط العلمي للمعهد ودوره في مجابهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تتخدها الدولة تجاه مرضى العيون، الذي يقوم المعهد بعلاجهم.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية الغرض الذى أنشئ المعهد من أجله وهو خدمة البحث العلمي بجانب الهدف العلاجي والطبي للمعهد، مشيرا إلى أهمية إجراء الخطط البحثية.

و من جانبه، أكد د. شريف كراوية أن المعهد يهدف إلى تقديم بحث علمي حقيقي يفيد المواطن المصري من الناحية العلاجية، مشيرا إلى أهمية تسويق الأبحاث العلمية بما يخدم أهداف خطة التنمية فى مصر.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أساتذة وباحثيين حيث تتوافر لهم الدرجات والتمويل.

كما وافق المجلس على ترشيح اللجنة المختصة لاختيار رئيس المعهد القادم.

ووافق المجلس أيضًا على وضع ضوابط جديدة لصرف مكافأة النشر الدولي المتميز، وكذلك وضع قواعد لصرف الرعاية الاجتماعية للعاملين بالمعهد.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة للجوائز بالمعهد على أن تقوم تلك اللجنه بإعداد لائحة،  وعرضها في الاجتماع المقبل. 

واستعرض المجلس الموقف النهائي لتشكيل قوائم اللجان العلمية للترقيات للسادة أعضاء هيئة البحوث.

 جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1989؛ بهدف مكافحة أمراض العيون، وكذلك تقديم خدمة طبية بما يحقق خدمة المجتمع، ويضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية، ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات تضم 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة، وتستقبل مستشفى المعهد يوميًا ما يقرب من 550 مريض بالعيادات المختلفة، حيث يجرى في المتوسط 35 عملية جراحية بالمعهد بصفة يومية فى مختلف تخصصات طب وجراحة العين.
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