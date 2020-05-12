عايدة رياض: لم أتزوج أحمد بدير.. وأنا بحب الراجل الشقي.. فيديو

نفت الفنانة عايدة رياض ، شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير، قائلة:" أحمد بدير زميل مهنة فقط واشتغلنا مع بعض كتير".





وقالت عايدة رياض في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" سيبوا الراجل في حاله وده راجل متجوز عنده ولاد وراجل محترم ومهذب وليس من النوع الشقي".





وأضافت عايدة رياض:"أنا بحب الراجل الشقي".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة أون.