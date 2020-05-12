بعد تقديم 27 بحثا.. برلماني يطالب بزيادة موازنة البحث العلمي للوصول لعلاج لكورونا

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن مصر قدمت 27 بحثا عالميا؛ للوصول إلى مصل لعلاج فيروس كورونا؛ قائلا : «مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران».





وأشار عبد الغفار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل التوصل لمصل لفيروس كورونا.



