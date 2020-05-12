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برلمان

بعد تقديم 27 بحثا.. برلماني يطالب بزيادة موازنة البحث العلمي للوصول لعلاج لكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:37 م
مصر تقدم 27 بحثا
مصر تقدم 27 بحثا عالميا
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حسن رضوان
طالب مصطفي كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والفيروسات الاخرى، قائلا:" مصر تمتلك باحثين على أعلى مستوى ولكن ينقصهم الدعم المالى".



وأكد" كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن البحث يمر بعده تجارب كثيرة حتى يخرج الى النور وينبغى أن نوفر له الدعم الكامل ففى ظل هذه الازمة أصبح البحث العلمى هو السلاح الوحيد للقضاء على الفيروسات الخطيرة التى تحصد ارواح الملايين.

وأشار عضو لجنة البحث العلمى، أن البرلمان قام باصدار تشريع يعطى فرصة لاى شخص يقوم بعمل بحث مفيد يؤخذ صفة الإنتاجية يضمن اشتراك بينه وبين رجال الاعمال لدعمه، ولكن حتى الأن لم يظهر الى النور.

وكان  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أكد أن مصر قدمت 27 بحثا عالميا؛ للوصول إلى مصل لعلاج فيروس كورونا؛ قائلا«مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا وإيران». 

وأشار عبد الغفار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،:  إلى أن المركز القومي للبحوث يعمل بكل طاقته من أجل التوصل لمصل لفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار أن العلاج بالبلازما مع بعض الحالات حقق نتائج إيجابية، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في العالم حتى الآن أجزم على طريقة محددة لعلاج فيروس كورونا، معلقا «هناك محاولات علمية بحثية للوصول إلى لقاح».
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