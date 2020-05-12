بعد تقديم 27 بحثا.. برلماني يطالب بزيادة موازنة البحث العلمي للوصول لعلاج لكورونا

طالب مصطفي كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والفيروسات الاخرى، قائلا:" مصر تمتلك باحثين على أعلى مستوى ولكن ينقصهم الدعم المالى".
وأكد" كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن البحث يمر بعده تجارب كثيرة حتى يخرج الى النور وينبغى أن نوفر له الدعم الكامل ففى ظل هذه الازمة أصبح البحث العلمى هو السلاح الوحيد للقضاء على الفيروسات الخطيرة التى تحصد ارواح الملايين.
وأشار عضو لجنة البحث العلمى، أن البرلمان قام باصدار تشريع يعطى فرصة لاى شخص يقوم بعمل بحث مفيد يؤخذ صفة الإنتاجية يضمن اشتراك بينه وبين رجال الاعمال لدعمه، ولكن حتى الأن لم يظهر الى النور.