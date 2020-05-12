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محافظات

تطهير وتعقيم الشوارع خلال أوقات الحظر ورفع جميع الإشغالات في الغربية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:54 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والميادين والمنشآت العامة والخدمية، خلال ساعات الحظر تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة طنطا ، والتي رافقه خلالها الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وعادل داود رئيس حي اول، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور بالغربية.

 تفقد محافظ الغربية شوارع البورصة والخان واحمد ماهر ومنطقة السيد البدوي والمحطة وسيجر وميدان ستوته بحي أول طنطا، وشوارع سعيد والحلو وحسن رضوان والأشرف ومنطقة الكورنيش بحي ثان طنطا.

خلال جولته، طالب من مدير إدارة المرور بمتابعه الحركة المرورية بالشوارع وضبط المخالفين والعمل علي تيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المشاه.

 أصدر تعليماته لرئيس حي أول وثان طنطا برفع كافة الاشغالات الموجودة بالشوارع وأمام المحلات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وكذلك تطهير وتعقيم الشوارع في اوقات الحظر، كما وجه برفع القمامة بكافة شوارع حي أول وثان طنطا ومنع النباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والحفاظ علي نظافة الشوارع .
تطهير وتعقيم الشوارع خلال أوقات الحظر ورفع جميع الإشغالات في الغربية
تطهير وتعقيم الشوارع خلال أوقات الحظر ورفع جميع الإشغالات في الغربية
تطهير وتعقيم الشوارع خلال أوقات الحظر ورفع جميع الإشغالات في الغربية
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