تطهير وتعقيم الشوارع خلال أوقات الحظر ورفع جميع الإشغالات في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والميادين والمنشآت العامة والخدمية، خلال ساعات الحظر تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة طنطا ، والتي رافقه خلالها الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وعادل داود رئيس حي اول، والعميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور بالغربية.





تفقد محافظ الغربية شوارع البورصة والخان واحمد ماهر ومنطقة السيد البدوي والمحطة وسيجر وميدان ستوته بحي أول طنطا، وشوارع سعيد والحلو وحسن رضوان والأشرف ومنطقة الكورنيش بحي ثان طنطا.





خلال جولته، طالب من مدير إدارة المرور بمتابعه الحركة المرورية بالشوارع وضبط المخالفين والعمل علي تيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المشاه.



