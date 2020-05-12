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أحمد السقا ينتصر على رامي عياش ويبرع بـ 100 ألف لجمعيته

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:00 م
اغلب السقا
اغلب السقا
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عبد الخالق صلاح
استطاع النجم أحمد السقا أن يفوز على المطرب رامي عياش ضمن فعاليات برنامج اغلب السقا؛ وحصل السقا على مسابقة مالية قدرها 100 ألف جينه.

وأعلن السقا تبرعه بقيمة الجائزة الي جمعية "عياش الطفولة"، والتي يديرها النجم رامي عياش لكافلة أطفال لبنان الأيتام.

وكان المطرب رامي عياش فاز على النجم  أحمد السقا في مسابقات برنامج أغلب السقا؛ حيث هزمة في ثالث ورابع مسابقة وهم " الخنافس_ البراية".

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنان رامي عياش ضيف حلقة اليوم الثلاثاء، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام السابعة مساء.



برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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