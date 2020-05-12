ميري جسارتحتفل بعيد ميلاد نجلها "مارلين"





ونشرت ميري جسار صورة، من حفل العيد ميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت "عيد ميلاد سعيد يا 3omre enta أحبك مامي 🎂❤️"





وأحيا المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم الجمعة 14 من شهر فبراير الماضي، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.





وأشعل وائل جسار الحفل بتقديمه العديد من أغنياته الشهيرة منها، "مهما تقول"،"نخبى ايه"،"غريبة الناس"،"مشيت خلاص"،"أنا بنسحب"، "يا روحى غيبى"، "بتوحشينى"، "اعذرينى يوم زفافك".





وقدم مؤخرا النجم وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر مسلسل " ختم النمر" الذي عرض على شاشة on e من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم حفلا غنائيا ناجحًا بمشاركة وائل كفوري، ونانسي عجرم، خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.



