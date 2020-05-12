AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي لدخلت الدولة في هوة سحيقة بعد أزمة كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:22 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قال المهندس محمد الماوي الخبير الاقتصادي، إن القرارات الاقتصادية الناجحة التي اُتخذت في الأربع سنوات الماضية وضعت الاقتصاد الوطني ضمن ركيزة قوية، بداية من قرار تعويم الجنيه الذي شحن الاحتياطي النقدي بذخيرة مالية كبيرة، حيث قبل هذا القرار كان الاحتياطي النقدي 14 مليار دولار ثم أصبح بعد 4 سنوات 45 مليار دولار.

 

وأشار "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي محمد السرسي، إلى أنه بفضل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي استطاعت الدولة المصرية مواجهة فيروس كورونا ولولاه لدخلت الدولة في هوة سحيقة لا يعلم مداها الا الله، لافتًا إلى أن مصر أنفقت مليارات الدولارات في شهرين.

 

وأوضح أن فيروس كورونا أحدث ندرة في موارد النقد الاجنبي التي كانت تأتي من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض حركة السفن في قناة السويس، مؤكدًا أن هذه عوامل خارجية ليس للعنصر البشري دخل فيها.

 

وأضاف أن مصر استطاعات تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي برقم تاريخي وصل إلى 45 مليار دولار، والدولة الأن تحاول تعزيز أرصدتها النقدية عن طريق تصدير المحاصيل الزراعية المطلوبة في أوروبا وأمريكا، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية بدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وطريقة إدارة الأزمات التي نمر بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: الإصلاح الاقتصادي يدعم مفاوضات مصر للحصول على دعم من صندوق النقد

برلماني عن تفاوض الحكومة مع النقد الدولي: خطوة في الاتجاه الصحيح

كورونا يصيب البنوك المركزية حول العالم ويفقدها أكثر من 175 مليار دولار

لماذا خسر الاحتياطي النقدي 3.1 مليار دولار في شهر أبريل ؟

أسباب تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي

قبل الموافقة على قرض صندوق النقد.. اعرف ملامح الخطة الإصلاحية الثانية للحكومة

ترشيحاتنا

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

تشييع جنازة الفنان إبراهيم نصر من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية

أرامكو : اكتشاف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية

ليس كورونا فقط.. إثبات علاقة جديدة بين الخفافيش وفيروس آخر

أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟

ارتدت عن الإسلام .. معلومات عن السعودية فايزة المطيري بعد زواجها في إحدى كنائس كندا

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون