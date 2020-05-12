خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي لدخلت الدولة في هوة سحيقة بعد أزمة كورونا

قال المهندس محمد الماوي الخبير الاقتصادي، إن القرارات الاقتصادية الناجحة التي اُتخذت في الأربع سنوات الماضية وضعت الاقتصاد الوطني ضمن ركيزة قوية، بداية من قرار تعويم الجنيه الذي شحن الاحتياطي النقدي بذخيرة مالية كبيرة، حيث قبل هذا القرار كان الاحتياطي النقدي 14 مليار دولار ثم أصبح بعد 4 سنوات 45 مليار دولار.

وأشار "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي محمد السرسي، إلى أنه بفضل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي استطاعت الدولة المصرية مواجهة فيروس كورونا ولولاه لدخلت الدولة في هوة سحيقة لا يعلم مداها الا الله، لافتًا إلى أن مصر أنفقت مليارات الدولارات في شهرين.

وأوضح أن فيروس كورونا أحدث ندرة في موارد النقد الاجنبي التي كانت تأتي من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض حركة السفن في قناة السويس، مؤكدًا أن هذه عوامل خارجية ليس للعنصر البشري دخل فيها.

وأضاف أن مصر استطاعات تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي برقم تاريخي وصل إلى 45 مليار دولار، والدولة الأن تحاول تعزيز أرصدتها النقدية عن طريق تصدير المحاصيل الزراعية المطلوبة في أوروبا وأمريكا، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية بدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وطريقة إدارة الأزمات التي نمر بها.