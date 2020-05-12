منصة الباحثين عن الشهرة.. لميس سلامة تعرض موهبة أحمد فاروق بعد انتشاره على التيك توك.. شاهد

عرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال حلقة اليوم، من برنامج «توب تيك توك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عدد من الفيديوهات التى نالت إعجاب الكثيرين على تطبيق التيك توك.





وقالت سلامة، إن حلقة اليوم فنية خالصة، وسنسمع فيها أصوات جميلة، مضيفة أن : "تيك توك مكان للترفيه وكمان مكان للغناء وإبراز مواهب جديدة، ويكون لهم جمهور ويقفوا بجوارهم ويبقوا على مستوى المطلوب".





وأضافت مقدمة برنامج «تيك توك»، : "معايا ضيف صوته رائع وهو أحمد فاروق والذي سطع نجمه بشدة في التيك توك".





من جانبه كشف فاروق، قصته مع الغناء، قائلا :"غنيت في الأوبرا، ودرست الموسيقي لأنه حلمي منذ الصغر، ورغم أني حاصل على بكالوريوس تجارة"، متابعا :"يوجد في التيك توك تفاعل كبير، وناس كتيرة بتسمع".





وغني أحمد فاروق، اغنية «لمستك نسيت الحياة»، للفنان عمرو مصطفى.