لميس سلامة: الأبيض وأسود يعود بقوة على التيك توك.. فيديو

كشفت الإعلامية لميس سلامة، عن أن المشاركين في تطبيق التيك توك يتجهون حاليا لمشاركة فيديوهات أبيض وأسود، مؤكدة أن اللونين يعودان بقوة على التيك توك.

وقالت سلامة، في برنامجها «توب تيك توك»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إن: "كل كام حلقة كدا جزء عن الأبيض والأسود والفن الجميل، ونفتكر كلامهم الحلو وطريقة لبسهم وكلامهم والأناقة الجميلة".

وأضافت مقدمة برنامج «توب تيك توك»: "بيرجعونا ورا شوية للأيام الجميلة دي، والناس على التيك توك راحوا لتقليد الفنانة هند رستم وبعض فناني تلك الفترة بطريقة رائعة".

فيما عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقاطع فيديو، للمشاركين في تطبيق تيك توك يقلدون خلالها شخصيات أفلام الأبيض والأسود وللفنانة هند رستم ولفناني زمن الفن الجميل.





وبرنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد.