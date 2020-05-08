AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس سلامة: الأبيض وأسود يعود بقوة على التيك توك.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:49 م
لميس سلامة
لميس سلامة
Advertisements
عادل نصار

كشفت الإعلامية لميس سلامة، عن أن المشاركين في تطبيق التيك توك يتجهون حاليا لمشاركة فيديوهات أبيض وأسود، مؤكدة أن اللونين يعودان بقوة على التيك توك.

 

وقالت سلامة، في برنامجها «توب تيك توك»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إن: "كل كام حلقة كدا جزء عن الأبيض والأسود والفن الجميل، ونفتكر كلامهم الحلو وطريقة لبسهم وكلامهم والأناقة الجميلة".

 

وأضافت مقدمة برنامج «توب تيك توك»: "بيرجعونا ورا شوية للأيام الجميلة دي، والناس على التيك توك راحوا لتقليد الفنانة هند رستم وبعض فناني تلك الفترة بطريقة رائعة".

 

فيما عرضت الإعلامية لميس سلامة، مقاطع فيديو، للمشاركين في تطبيق تيك توك يقلدون خلالها شخصيات أفلام الأبيض والأسود وللفنانة هند رستم ولفناني زمن الفن الجميل.


وبرنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى فيديوهات الفنانين على تيك توك.. شاهد

لميس سلامة: جمعنا أفضل فيديوهات تيك توك لمستخدمي البرنامج.. فيديو

لميس سلامة تتحدى أحمد صلاح من مشاهير التيك توك ولاعب فري ستايل على الهواء.. فيديو

لميس سلامة: النجوم والفنانون متواجدون بكثرة على السوشيال ميديا وتيك توك.. فيديو

لميس سلامة تعرض أفضل 5 فيديوهات تيك توك على السوشيال ميديا.. فيديو

فيجو نجم التيك توك: أكرر المشهد للوصول للأفضل

ترشيحاتنا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

الإعلامية إنجي علي تكشف طبيعة علاقتها بأحمد السعدني .. فيديو

علاقة الزنك بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ضبط 4339 شخصا مخالفًا .. قوات الداخلية تنتشر بالشوارع لتطبيق الحظر

بينها سيناء وبورسعيد | انخفاض معدل إصابات كورونا بـ4 محافظات

هاشتاج no_tawakkol_karman يجتاح تويتر.. ومغردون: خاينة لبلدها وخدامة عند أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيها أجمل؟.. جولة على إطلالات سيرين عبدالنور خلال برنامجها الرمضاني

استشاري يوضح تأثير الإعلانات على الأطفال.. فيديو

قبل تناول الإفطار .. كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية المناعة