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توك شو

نجم تيك توك يكشف عن أسباب حبه للرسم.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:27 م
أحد مشاهير التك توك
أحد مشاهير التك توك
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البهى عمرو

قالت الإعلامية لميس سلامة، خلال حلقة اليوم، من برنامج «توب تيك توك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تطبيق التيك توك به نجوم مختلفة من جميع المجالات.

 وأضافت لميس سلامة، إنها: "شهدت رساما مميزا على صفحة التيك توك ونال نسبة مشاهدات عالية".

فى نفس السياق قال محمد قابيل من مشاهير التيك توك، خلال حواره ببرنامج «توب تيك توك»، إنه يحاول تقديم كل ما هو جديد على التيك توك.  

وأوضح محمد قابيل أنه اتجه لـ الرسم بدلا من الغناء، مؤكدًا أنه موهوب من الصغر و يمتلك مهارات فى الرسم، وكشف أنه طور من نفسه دون الذهاب لاى مركز للتدريب.

برنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد.

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