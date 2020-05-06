لميس سلامة تطالب بدعم نجوم التيك توك.. فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال حلقة اليوم، من برنامج «توب تيك توك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، عدد من الفيديوهات التى نالت إعجاب الكثيرين على تطبيق التيك توك.

وقالت لميس سلامة، إن: "الجميع عليهم أن يشجعوا أى شخص يقوم بعمل فيديوهات أو أى شيء جديد مميز ومختلف".

وأضافت مقدمة برنامج «توب تيك توك»، أن التيك توك يعرض فيديوهات تتضمن مشاهد عجيبة تجذب انتباه الكثيرين وتتم من خلال بعض الخدع البسيطة وبفن يخرج قصة حلوة وإبداع، ونقول عليها خدع بصرية وخدع في التصوير".

وطالبت لميس سلامة من الجميع بتشجيع الشباب الذى يعمل فيديوهات على التك توك، والدخول على صفحة البرنامج و المشاركة فى المسابقة التى تتم من البرنامج.

برنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد.