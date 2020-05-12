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خالطت 12 نائبا.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف البرلماني سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن إصابة النائبة شيرين فراج عضو المجلس بفيروس كورونا المستجد.

وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن 12 نائبا خالطوا النائبة المصابة بكورونا شيرين فراج، مضيفا أن النائبة المصابة حضرت الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هذا الأمر يعطي ناقوص الخطر،  وفيهم ناس كانوا واخدين احتياطات كثيرة، لافتا إلى أن الإعلام له دور مهم وعلى الناس أن يكون لديها وقاية في ظل الازمة الحالية.


وأكد وكيل مجلس النواب، أنه من الممكن أن يتم عمل مسح لأعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة.

 

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