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تكنولوجيا

إزاى تعمل أفضل فيديو على TIKTOK.. السر في هذا الهاتف.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:08 ص
ازاى تعمل فيديو
ازاى تعمل فيديو حلو على TIKTOK..السر فى هذا الهاتف..فيديو
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قسم التكنولوجيا
أصبح تطبيق التواصل الإجتماعى الشهير الخاص بمقاطع الفيديو تيك توك TIKTOK أحد أكثر المنصات إستخدامًا وتحميلًا على الإنترنت، خاصةً مع تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًا ومكوث الملاين فى منازلهم، وأصبح عدد مستخدميه بالملايين، حيث أدمنوا عمل مقاطع الفيديو الترفيهية القصيرة التى تبث عليه.

وتتنوع مقاطع TIKTOK من ترفيه، لياقة بدنية، سفر، موسيقي، تصوير، رقص ، وغيرها، الأمر الذى يتطلب الإعتماد على بعض الإرشادات لتحضير أفضل مقاطع فيديو ممكنة، وبحسب موقع 91 mobiles التقني، فالحل فى هاتف ULEFONE ARMOR X7 المخصص لتوفير تجربة إستخدام متميزة على منصة TikTok.

يأتي هاتف ULEFONE ARMOR X7 بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، ولكنها تمكنك من التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة كما ستشاهد خلال الفيديو التالي، حيث تعمل الكاميرا بسلاسة وبدقة عالية والتقاط صور مشرقة، وتظهر جمال العالم من حولك بكل تفاصيله.

كما يتميز هاتف ULEFONE ARMOR X7 بأداء جيد وثبات عالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي جميلة بدقة 5 ميجا بكسل.

ويعمل ULEFONE ARMOR X7 بنظام تشغيل أندرويد 10، بفضل معالج رباعي النواة موفر للطاقة، مع تقنية NFC للنقل السريع وخدمات جوجل باي وغيرها الكثير,

ويمكنك الحصول على هاتف ULEFONE ARMOR X7 من موقع AliExpree الشهير، مقابل 80 دولار أمريكي، ما يعادل 1260 جنيهًا مصريًا.
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